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Газета.ру

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Игрок ЦСКА Кисляк о перспективах в РПЛ: надо дожить до мая, а там посмотреть

Игрок ЦСКА Кисляк о перспективах в РПЛ: надо дожить до мая, а там посмотреть

Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк признался, что старается не задумываться о перспективах команды в борьбе за золотые медали Российской премьер-лиги (РПЛ).

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