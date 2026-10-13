Писательницу Сильванову оштрафовали из-за поста к 14 февраля

Автора книги «Лето в пионерском галстуке» Екатерину Дудко (признана в РФ иностранным агентом), публикующую свои произведения под псевдонимом Катерина Сильванова, оштрафовали за «пропаганду ЛГБТ» («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) из-за поста к 14 февраля.