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Газета.ру

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Писательницу Сильванову оштрафовали из-за поста к 14 февраля

Писательницу Сильванову оштрафовали из-за поста к 14 февраля

Автора книги «Лето в пионерском галстуке» Екатерину Дудко (признана в РФ иностранным агентом), публикующую свои произведения под псевдонимом Катерина Сильванова, оштрафовали за «пропаганду ЛГБТ» («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) из-за поста к 14 февраля.

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