Водителя Nissan Qashqai, скрывшегося после столкновения с «ВАЗ-2121» на 1839-м километре трассы М‑5, задержали спустя два дня, а его автомобиль отправили на охраняемую стоянку.
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