Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Путин снова поставил в тупик США

Путин снова поставил в тупик США

Гений про злодейства Военный министр США наговорил себе на статью А вот этот страшненький из США - спецпрокурор он вроде называется - что опять несет? Чего он прицепился к министру военно-морских сил? У военно-морских сил и без того напряженка, а к ним со своими претензиями лезет прокурор.

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Комментарии
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Галина Малыхина
Ну озадачил американцев, так озадачил...🤣
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15 час.

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