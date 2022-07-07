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Суд признал 12 рыбаков КНДР виновными в нападении на российских пограничников

Суд признал 12 рыбаков КНДР виновными в нападении на российских пограничников

Суд приговорил корейцев к разным срокам лишения свободы. Согласно материалам дела, при задержании корейского судна 17 рыбаков, вооружившись подручными средствами (палками, металлические пруты и трубы, нож), оказали сопротивление пограничникам РФ.

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