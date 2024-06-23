«Гороскоп на 23.06.2024. От спокойствия Овна до недовольства Близнецов: удачи Льву, сюрпризы для Девы.»

Овен сегодня пребывает в спокойствии и гармонии. Важные решения лучше не принимать и не спешить с выводами.
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