Своими руками

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Девушка делится простым способом сшить необычное лоскутное одеяло

Девушка делится простым способом сшить необычное лоскутное одеяло

Сшитое своими руками лоскутное одеяло — вещь уникальная, по-настоящему ценная. Как показывает практика, люди предпочитают спать именно под одеялом, сшитым близким человеком, а не купленным в магазине! Сделайте уникальную вещь из старой одежды.

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