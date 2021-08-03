Девушка делится простым способом сшить необычное лоскутное одеяло

Сшитое своими руками лоскутное одеяло — вещь уникальная, по-настоящему ценная. Как показывает практика, люди предпочитают спать именно под одеялом, сшитым близким человеком, а не купленным в магазине! Сделайте уникальную вещь из старой одежды.