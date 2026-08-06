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Москвичей призвали не укрываться под одним видом деревьев в непогоду

Москвичей призвали не укрываться под одним видом деревьев в непогоду

В грядущую непогоду жителям столицы не стоит укрываться под американским (ясенелистным) кленом. Это хрупкое дерево может повалиться от ветра, сообщили в Telegram-канале Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

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