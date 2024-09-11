Плющенко запросил у Президентского фонда грант в 22 млн рублей на новое ледовое шоу

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко подал заявку в Президентский фонд культурных инициатив на грант в размере 22,45 млн рублей на организацию и проведение нового ледового шоу «Сказки Евгения Плющенко» на музыку Петра Чайковского.
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