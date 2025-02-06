Петербуржцы за год получили 30 миллиардов рублей налогового вычета

Об этом рассказал вице-губернатор города Алексей Корабельников Петербуржцы в прошлом году оформили налоговых вычетов на сумму в 30 млрд рублей, рассказал в телеграм-канале вице-губернатор Алексей Корабельников По его словам, это на 9 млрд больше, чем в 2019 году.
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