Петербуржцы за год получили 30 миллиардов рублей налогового вычета

Об этом рассказал вице-губернатор города Алексей Корабельников Петербуржцы в прошлом году оформили налоговых вычетов на сумму в 30 млрд рублей, рассказал в телеграм-канале вице-губернатор Алексей Корабельников По его словам, это на 9 млрд больше, чем в 2019 году.