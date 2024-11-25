В сентябре 2024 года Россия снова, впервые с начала СВО, вышла в лидеры по продаже природного газа в Евросоюз.
И про газик
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В сентябре 2024 года Россия снова, впервые с начала СВО, вышла в лидеры по продаже природного газа в Евросоюз.
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