12 причин, по которым седаны лучше кроссоверов и внедорожников

Alexander Kozlov

Седан лучше на хороших дорогах, т.е. для стран, где следят за их состоянием серьезно. После того, как просто не смог ехать после выпавшего снега, приобрел кроссовер. Хорошо успел по прежним ценам. Теперь наши дороги, которые, похоже, лучше никогда не будут - не проблема.