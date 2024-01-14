Мы настолько привыкли к засилью кроссоверов, что забыли, что у седанов — трехобъемных кузовов — есть масса преимуществ.
12 причин, по которым седаны лучше кроссоверов и внедорожников
Комментарии
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Alexander Kozlov
Седан лучше на хороших дорогах, т.е. для стран, где следят за их состоянием серьезно. После того, как просто не смог ехать после выпавшего снега, приобрел кроссовер. Хорошо успел по прежним ценам. Теперь наши дороги, которые, похоже, лучше никогда не будут - не проблема.
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18 час.
М
ММ
Как выпал снег, так на парковке напротив подъезда только внедорожники и полноприводные кроссоверы. Ибо толкать седан всё равно у водителя не хватит сил. А поездка на юг или природу на седане? Ничего не влезет! Седан- городской автомобиль для хороших дорог с ограниченным радиусом поездок.
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15 час.
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