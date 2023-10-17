Гастроэнтеролог Кашух рассказала, как гипертоникам позавтракать без холестерина

Яичница с беконом или блинчики на завтрак гипертоникам противопоказаны. Эти блюда содержат много холестерина, что может негативно повлиять на состояние сосудов и увеличить риски сердечно-сосудистых осложнений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии