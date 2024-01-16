Иван Ургант: в соцсетях публикуется все, что я хотел бы сказать

Телеведущий Иван Ургант не ответил на вопрос о планирующихся к запуску творческих проектах. В беседе с НСН он призвал следить за ним в соцсетях, добавив, что сейчас пытается только отогреть собак и считает, что всем нужно "немного оттаять".