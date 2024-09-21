Кот Мостик: Решил, что от креветок нужно иногда отдыхать

Решил, что от креветок нужно иногда отдыхатьИ отправился на семейную сыроварню!#Мостик_рекомендуетПредставьте: вся "сырная" география в одном месте: английский чеддер, греческий халуми, австрийский беркгезе, испанский манчего, французский шевр и темпераментные "итальянцы" – качотта, рикотта, буррата, страчателло, примо сале.