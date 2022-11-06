Посол Украины в Болгарии передал властям республики список вооружений, которые хочет получить Киев

Не успел парламент Болгарии принять решение о присоединении к странам, оказывающим военную помощь Украине, как Киев уже составил список вооружений, которое намерен получить от болгарского Минобороны.
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