Военное обозрение

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Посол Украины в Болгарии передал властям республики список вооружений, которые хочет получить Киев

Посол Украины в Болгарии передал властям республики список вооружений, которые хочет получить Киев

Не успел парламент Болгарии принять решение о присоединении к странам, оказывающим военную помощь Украине, как Киев уже составил список вооружений, которое намерен получить от болгарского Минобороны.

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