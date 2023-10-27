В России смогут выполнять полное техобслуживание самолетных стоек шасси

Провайдер технического обслуживания и ремонта воздушных судов "Аэрофлот Техникс" открыл сертифицированный цех по ремонту стоек шасси для самолетов семейства Airbus A320, сообщает пресс-служба "Аэрофлота".
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