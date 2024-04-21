Музыка: Ни жены, ни детей: Как живёт и чем занимается бывший муж-абьюзер певицы Валерии продюсер Шульгин

Дискография продюсера и композитора Александра Шульгина насчитывает огромное количество работ. Он сотрудничал с Олегом Газмановым, Дмитрием Маликовым, Александром Малининым и многими другими исполнителями, создавал большие симфонические произведения и занимался восстановлением редких произведений русской звукозаписи.
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