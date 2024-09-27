Патриарх Кирилл: человек не может быть счастливым без добрых дел

Человек способен обрести счастье и благодать через совершение добрых дел. Ими укрепляется безопасность страны и мир между людьми, заявил на проповеди в московском храме преподобной Евфросинии, великой княгини Московской патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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