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Мэрия Новосибирска хочет расторгнуть контракт на ремонт Октябрьского моста

Мэрия Новосибирска хочет расторгнуть контракт на ремонт Октябрьского моста

В муниципалитете отмечают постоянное снижение объема ремонтных работ на переправе.В Новосибирске власти намерены расторгнуть договор на ремонт Октябрьского моста с организацией "СпецТрансСтрой" из-за снижения темпов работы.

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