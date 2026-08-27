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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лапочкин о судействе в РПЛ: «Лучшее начало сезона за последние 7-8 лет. Были редкие ошибки, но мы больше говорим про футбол»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин высоко оценил работу судей после пяти туров Альфа-Банк РПЛ . – Кажется, судейских скандалов в РПЛ стало меньше по сравнению с прошлыми годами.

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