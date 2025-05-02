«Я знаю это чувствую, братан» – «Сосьедад» мемом поддержал «Атлетик» после матча с «МЮ». В марте клуб Захаряна вылетел от манкунианцев из ЛЕ, у них тоже удалили игрока

«Атлетик» уступил манкунианцам в первом матче 1/2 финала Лиги Европы со счетом 0:3. В первом тайме арбитр Эспен Эскос назначил пенальти в пользу «МЮ» – Дани Вивиан придержал Расмуса Хейлунда в штрафной площади после прострела с фланга.
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