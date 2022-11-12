«Так что мне делать?» Радиопереговоры Леклера с Ferrari в квалификации Гран При БразилииFerrariГонщик Ferrari Шарль Леклер стал автором главного провала в дождевом финале квалификации Гран При Бразилии и начнёт спринт в субботу с десятого места.
«Так что мне делать?» Радиопереговоры Леклера с Ferrari в квалификации Гран При БразилииFerrariГонщик Ferrari Шарль Леклер стал автором главного провала в дождевом финале квалификации Гран При Бразилии и начнёт спринт в субботу с десятого места.
Свежие комментарии