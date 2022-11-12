autosprot.com

18 подписчиков

Свежие комментарии

  • Иван Захава
    Вчера Путин присвоил звание Героя России русскому офицеру Алексею Попову - вот это звезда, а этот клоун чего добился?!«Больше жести». А...
  • Антон
    Это от бессильной злобы))Дакар проигнориро...
  • Александр
    Господи,уж нее знают  где бы ещё укусить!Дакар проигнориро...

«Так что мне делать?» Радиопереговоры Леклера с Ferrari в квалификации

«Так что мне делать?» Радиопереговоры Леклера с Ferrari в квалификации

«Так что мне делать?» Радиопереговоры Леклера с Ferrari в квалификации Гран При БразилииFerrariГонщик Ferrari Шарль Леклер стал автором главного провала в дождевом финале квалификации Гран При Бразилии и начнёт спринт в субботу с десятого места.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх