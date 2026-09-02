Рязанская область получит 34,8 млн рублей на развитие экспорта

Средства в размере 34,8 млн рублей получат 180 субъектов малого и среднего бизнеса региона. Экспорт рязанской продукции уже увеличился на 9%, к 2030 году планируется рост еще на две трети.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АЗ Калужская область...
- Губернатор Владим...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым