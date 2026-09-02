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Бизнес журнал. Центр

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Рязанская область получит 34,8 млн рублей на развитие экспорта

Рязанская область получит 34,8 млн рублей на развитие экспорта

Средства в размере 34,8 млн рублей получат 180 субъектов малого и среднего бизнеса региона. Экспорт рязанской продукции уже увеличился на 9%, к 2030 году планируется рост еще на две трети.

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