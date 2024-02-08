Кирби заявил, что в интервью Путина Карлсону нет необходимости

Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби усомнился в необходимости выхода интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, передает РИА Новости.
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