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Кирби заявил, что в интервью Путина Карлсону нет необходимости

Кирби заявил, что в интервью Путина Карлсону нет необходимости

Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джон Кирби усомнился в необходимости выхода интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, передает РИА Новости.

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ИП
Игорь Петров
Кирпи боится..
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