10 требований Си ЦзиньпинуКомитет Палаты представителей США по Китаю выдвинул 10 требований, которые в письме были переданы Байдену.
10 требований Си Цзиньпину
Комментарии
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Дмитрий Гурин
Comedy Club это веселые сцены и подколы а здесь "Театр полного маразма". До руководства штатов доходит даже дольше чем до прибалтов. Ложили все на их требования.
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1 д.
Алекс Сэм
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1 д.
ОТ
Олег Тимофеев
Мне нравится когда пендосы себя так ведут. Но и тут Си останеться сам собой.
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18 час.
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