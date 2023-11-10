Страна и люди
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Страна и люди

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10 требований Си Цзиньпину

10 требований Си Цзиньпину

10 требований Си ЦзиньпинуКомитет Палаты представителей США по Китаю выдвинул 10 требований, которые в письме были переданы Байдену.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Comedy Club это веселые сцены и подколы а здесь &quot;Театр полного маразма&quot;. До руководства штатов доходит даже дольше чем до прибалтов. Ложили все на их требования.
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1 д.
Алекс Сэм
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1 д.
ОТ
Олег Тимофеев
Мне нравится когда пендосы себя так ведут. Но и тут Си останеться сам собой.
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18 час.

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