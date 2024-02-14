Кражи, насилие, прогулы: За что могут уволить родителя-одиночку с ребенком до 16 лет

Родителей-одиночек, воспитывающих детей до 16 лет, все равно могут уволить за систематическое неисполнение трудовых обязанностей, прогулы, кражу, разглашение персональных данных других сотрудников и прочие проступки, несмотря на действующий закон о запрете на увольнение таких работников.
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