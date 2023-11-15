Маленьких крымчан приглашают отпраздновать день рождения Деда Мороза

18 ноября в России официально празднуют день рождения Деда Мороза. Отметить это событие маленьких жителей Крымского полуострова приглашает Южная резиденция главного сказочного волшебника, которая находится в севастопольском эко-парке «Лукоморье».
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