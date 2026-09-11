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Царьград

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Автоэксперты: В какой очередности вернутся в Россию старые автобренды, а кто не вернется

Автоэксперты: В какой очередности вернутся в Россию старые автобренды, а кто не вернется

Эксперты авторынка рассказали, в какой очередности иностранные автопроизводители вернутся в нашу страны и кому из них уже не стоит ждать покупателей.

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