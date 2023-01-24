Дачно-огородные радости

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Ещё 9 лайфхаков, придуманных гениальными женщинами

Ещё 9 лайфхаков, придуманных гениальными женщинами

А в саом конце вас ждут ещё два бонусных совета, которые тоже наверняка пополнят вашу золотую коллекцию лайфахков на все случаи жизни!«Чтобы быстрее высушить накрашенные ногти на ногах, моя девушка прикрепляет вентилятор к своей ноге»Вместо того чтобы выбрасывать старые свитера, сделайте из них варежкиЧтобы невидимки не терялись, можно складывать их в емкость для специйА если в поездке вам нужны булавки и шпильки, их можно скрепить вместе«Мама смастерила стол из чего придется, чтобы работать дома.

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