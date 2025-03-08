Мужчины откровенно рассказали, какие качества и поступки девушек их привлекают больше всего

Разговоры о «красных» и «зеленых» флагах в отношениях стали чаще появляться в интернет-пространстве. Многие знают, чего стоит избегать, но куда важнее понимать, какие поступки и качества вызывают тепло, доверие и восхищение.
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