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Кардиолог Глебова: боль за грудиной при беге — повод вызвать скорую

Кардиолог Глебова: боль за грудиной при беге — повод вызвать скорую

Врач-терапевт, кардиолог ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Нина Глебова рассказала, какие правила помогают снизить возможные риски во время занятий бегом и в каких случаях от такой нагрузки лучше отказаться.

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