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Царьград

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Почему 8 марта был короткий выходной объяснил депутат Госдумы

Почему 8 марта был короткий выходной объяснил депутат Госдумы

Все "короткие" праздники нам компенсирую в мае и июнеВпервые за много лет 8 марта в России было только два выходных - суббота, 8 марта и воскресенье 9 марта.

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