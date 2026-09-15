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RUONIA достигла 13,83%, RUSFAR ON RUB — 14,06%

RUONIA достигла 13,83%, RUSFAR ON RUB — 14,06%

RUONIA, к которой привязаны купоны многих биржевых облигаций, составила 13,83%, а ставка обеспеченного фондирования RUSFAR ON RUB достигла 14,06%.

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