RUONIA достигла 13,83%, RUSFAR ON RUB — 14,06%

RUONIA, к которой привязаны купоны многих биржевых облигаций, составила 13,83%, а ставка обеспеченного фондирования RUSFAR ON RUB достигла 14,06%.
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