Российские хакеры нашли среди украинских военкомов любителей БДСМ

Wikimedia/Ministry of the Right Veterans of Ukraine Хакерская группа RaHDIt (Злые русские хакеры) получила список личного состава сотрудников военных комиссариатов Украины, сообщили "Известия" в четверг, 22 февраля.
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