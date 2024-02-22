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Российские хакеры нашли среди украинских военкомов любителей БДСМ

Российские хакеры нашли среди украинских военкомов любителей БДСМ

Wikimedia/Ministry of the Right Veterans of Ukraine Хакерская группа RaHDIt (Злые русские хакеры) получила список личного состава сотрудников военных комиссариатов Украины, сообщили "Известия" в четверг, 22 февраля.

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