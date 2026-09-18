Во Франции установились рекордные цены на дизель

Во Франции побит рекорд цен на дизельное топливо. Цены на бензин более 10 дней держатся выше прошлого пикового уровня 2022 года.
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