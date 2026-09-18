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Газета.ру

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Во Франции установились рекордные цены на дизель

Во Франции установились рекордные цены на дизель

Во Франции побит рекорд цен на дизельное топливо. Цены на бензин более 10 дней держатся выше прошлого пикового уровня 2022 года.

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