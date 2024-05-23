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Пронедра

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Чем обернется введение налога на бездетность на Украине

Чем обернется введение налога на бездетность на Украине

Чем обернется введение налога на бездетность на Украине Юлия СоколоваВ условиях острой демографической проблемы депутаты Верховной рады Украины предложили неординарное, но весьма спорное решение — введение налога на бездетность.

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