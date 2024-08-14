Театр абсурда
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Театр абсурда

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Наши предки расстреливали паникеров на месте

Наши предки расстреливали паникеров на месте

Поразительный для РИА Новости текст вышел в разделе блогов "Наши предки расстреливали паникеров на месте" (текст ниже).

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Комментарии
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М
Мария
Всё верно.
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20 час.
Валерий Мешалкин
Первое-отсутствие информации является самым сильным детонатором паники,  Второе-благодаря источникам не подконтрольным МО и др.спецслужбам часть населения получила информацию и смогла принять решение о самостоятельной эвакуации из зоны действия противника.  Далее можно перечислять еще достаточно моментов.
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20 час.
Арсен Межлумов
Информация для населения, в период чрезвычайных ситуаций, должна исходить не от блогеров, тик-токеров, ципсошников и пр. шушеры, а только от официальных госорганов и информация не должна ни в коем случае вносить панику, безнадежное и проигрышное настроение.
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20 час.

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