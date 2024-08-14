Наши предки расстреливали паникеров на месте

Первое-отсутствие информации является самым сильным детонатором паники, Второе-благодаря источникам не подконтрольным МО и др.спецслужбам часть населения получила информацию и смогла принять решение о самостоятельной эвакуации из зоны действия противника. Далее можно перечислять еще достаточно моментов.

Арсен Межлумов

Информация для населения, в период чрезвычайных ситуаций, должна исходить не от блогеров, тик-токеров, ципсошников и пр. шушеры, а только от официальных госорганов и информация не должна ни в коем случае вносить панику, безнадежное и проигрышное настроение.