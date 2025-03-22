Актер Михайлов назвал замечательной работу Голубкиной в «Гусарской балладе»

Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина была талантливым человеком, красивой и пластичной женщиной, ярким, индивидуальным человеком, со своей судьбой и характером, рассказал «Звезде» советский и российский актер, кинорежиссер, народный артист РСФСР Александр Михайлов.