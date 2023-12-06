Государство может «опустить» цены на тарифы связи, но потребует качество и технологичность

Говорят, что в России одни из самых доступных в мире тарифов на сотовую связь и мобильный интернет. С этим не согласятся те, чьи доходы крайне малы и подорожание пакета даже на 50 рублей уже ощутимо бьет по карману.
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