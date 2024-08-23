Пенсионерка отдала мошенникам 30 миллионов, чтобы спасти жизнь

Мошенники морально давили на женщину и тянули из нее миллионы, ей пришлось продать квартиру 79-летняя жительница Москвы в течение 4 месяцев получала звонки от мошенников, которые угрожали убить ее и родственников.
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