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День Казанской иконы Божией Матери: история явления и тайны

День Казанской иконы Божией Матери: история явления и тайны

Чем известна икона Казанской Божией Матери и почему ее считают чудотворной, объясняет amic.ru 21 июля Русская православная церковь празднует явление Казанской иконы Божией Матери — одного из самых почитаемых на Руси образов Богородицы.

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