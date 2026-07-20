День Казанской иконы Божией Матери: история явления и тайны

Чем известна икона Казанской Божией Матери и почему ее считают чудотворной, объясняет amic.ru 21 июля Русская православная церковь празднует явление Казанской иконы Божией Матери — одного из самых почитаемых на Руси образов Богородицы.
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