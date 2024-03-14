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ИИ научили по голосу человека определять, достаточно ли он спал

ИИ научили по голосу человека определять, достаточно ли он спал

Невыспавшиеся люди ведут к миллиардным убыткам для государств: это и медицинская и психологическая помощь им самим, и борьба с последствиями их действий, например, в результате ДТП или неправильных профессиональных решений.

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