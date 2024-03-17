Мората о Феликсе перед матчем с «Барсой»: «Надеюсь, у него будет неудачный день. Но я уверен, что болельщики «Атлетико» отнесутся к нему с уважением» 

Феликс выступает за каталонцев на правах аренды. «Надеюсь, у него будет неудачный день. Но я уверен, что болельщики отнесутся к нему с уважением, ведь он по-прежнему принадлежит клубу, а что произойдет в будущем, мы не знаем», – сказал форвард «Атлетико».