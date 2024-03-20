Названы возможные покупатели активов Danone в России

«Ведомости»: в покупке активов Danone в России заинтересована «Вамин Татарстан» Договоренность о продаже компании Health & Nutrition (ранее «Danone Россия», бывшее подразделение французской корпорации Danone) российским инвесторам к настоящему времени уже достигнута.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии