Названы возможные покупатели активов Danone в России

«Ведомости»: в покупке активов Danone в России заинтересована «Вамин Татарстан» Договоренность о продаже компании Health & Nutrition (ранее «Danone Россия», бывшее подразделение французской корпорации Danone) российским инвесторам к настоящему времени уже достигнута.