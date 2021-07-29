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Летчики армейской авиации ВВО доставили огнеборцев для тушения лесного пожара в Приморском крае

Летчики армейской авиации ВВО доставили огнеборцев для тушения лесного пожара в Приморском крае

Вертолет, оснащен водосливным устройством ВСУ-5, при необходимости будет задействован для тушения природного возгорания в пожароопасном районе Приморья.

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