Свиные биточки с помидорами – оригинальное лакомство для взрослых и маленьких

Свинина, запеченная под плотным слоем сметаны и сыра, получается невероятно нежной и сочной, а красные кружочки помидоров и ароматные полукольца лука добавляют витаминному мясу новых гастрономических послевкусий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии