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Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что обсудил с Сергеем Кириенко вопросы развития угольной отрасли Донбасса

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что обсудил с Сергеем Кириенко вопросы развития угольной отрасли Донбасса

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в пятницу, 1 июля, совместно с первым заместителем руководителя Администрации президента РФ Сергеем Кириенко и председателем правительства республики Виталием Хоценко обсудил ситуацию в угольной отрасли Донбасса.

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