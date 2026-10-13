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SUSANIN

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COVID-19 в Удмуртии ПЦР-тесты фиксируют менее, чем у 1% заболевших

COVID-19 в Удмуртии ПЦР-тесты фиксируют менее, чем у 1% заболевших

Ижевск. Удмуртия. Ситуация по заболеваемости ковидом в Удмуртии стабильна и находится на низком уровне.

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