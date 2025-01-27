Зеленский объяснил сложности с ротацией в ВСУ

У военнослужащих в рядах Вооруженных сил Украины давно есть запрос на проведение ротации. В чем сложности с ее полноценным проведением, объяснил глава республики Владимир Зеленский в интервью итальянскому изданию Il Foglio, запись которого доступна на YouTube.
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